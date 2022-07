Efterforskningsleder: Hashsmuglere leger med døden

Redaktionen Onsdag, 06. juli 2022 - 17:46

- Hver gang man sluger narko, vil det være med livet som indsats.

Det fastslår Lars Bjerregaard, der er leder af den centrale efterforskningsafdeling i Grønlands Politi overfor avisen AG.

For to uger siden kostede det en 33-årig mand livet, at han havde slugt narkotika. Det konstaterede retsmedicineren efter at have obduceret manden, som døde ombord på atlantruteflyet på vej fra Kastrup til Kangerlussuaq.

Politiet formoder, at indpakningen af det farlige stof ikke har været tæt nok, hvorfor det efterfølgende var sivet ud og trængt ind i kroppen. Præcis hvilken form for narkotika, der var årsag til dødsfaldet, ønsker politiet ikke at afsløre af hensyn til mandens pårørende, siger Lars Bjerregaard. Han vil dog godt oplyse, at der er tale om en mand bosiddende i Danmark. Ifølge Østjyllands TV2 var der tale om en østjysk mand fra Aarhus.

Selv om politiet ikke vil oplyse, hvilken form for narkotika den 33-årige mand havde i mavesækken, er det nærliggende at antage, at der har været tale om hash. Hash udgør fortsat langt det meste af politiets beslaglæggelser af narkotika, om end de senere år har budt på andre former såsom kokain, ecstacy, amfetamin og LSD.

Dødsfaldet fik politiet til at gå ud offentligt og kraftigt advare om faren ved at sluge narkotiske stoffer i håbet om at det vil virke præventivt:

- Uanset hvad du sluger, er det farligt. Alle fremmedlegemer i kroppen er farlige, og hver gang du gør det, vil det være med livet som indsats. Det fik vi jo det ultimative bevis for, for nylig, understreger Lars Bjerregaard.

