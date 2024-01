Efterforskning: Råstofinteresse ved Qaanaaq og Etah

Trine Juncher Jørgensen Lørdag, 13. januar 2024 - 11:52

OBS! Artiklen er et lille udpluk fra avisen Sermitsiaq der udkom fredag den 12. januar.

Råstofstyrelsen har sendt to ansøgninger om nye efterforskningstilladelser i høring. Hvis tilladelserne meddeles, skal ansøger efterfølgende søge om at udføre aktiviteter såsom kørsel, flyvning, boring og sprængning i områder. Ansøgerne skal også søge om at udføre prøver til test.

Det er ikke muligt at få oplyst, hvem der er ansøger og heller ikke hvilke råstoffer, der skal søges efter på de nye efterforskningstilladelser, der er de første der behandles under den nye minelov.

”Under sådanne høringer offentliggøres navnet på ansøgeren ikke. Baggrunden for dette er, at sådanne høringer generelt ikke handler om det ansøgende selskab. Høringerne handler om arealet. Derfor indeholder høringsmaterialet netop oplysninger om koordinater og kort - men ikke navnet på ansøger og deres målrettede mineraler.”, oplyser styrelseschef i Råstofstyrelsen, Rannvá Clementsen.

Hensigten med høringen er blandt andet at give interessenter, borgere, virksomheder med videre mulighed for at afgive høringssvar, hvis de for eksempel har en konkurrerende interesse i det ansøgte område.

