Efterfølger af grønlandsk fantasyfilm på vej

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 07. marts 2021 - 12:57

Ny film er på i det store lærred.

Filmskaber Marc Fussing Rosbach er vej med fantasyfilmen, Akonatsinniittut - Kiinappalik, som skal være efterfølger af sin første fantasyfilm, som havde premiere for snart fire år siden.

- Vi filmede i 2019 i juni i Ilulissat, og jeg har arbejdet med det nu i snart to år. Denne gang har det været mere udfordrende, da den kommende film vil have bedre kvalitet end den første, og skal have flere effekter. Kvaliteten skal være fem gange bedre end den første, siger filmskaberen til Sermitsiaq.AG.

Action-fantasy

Marc Fussing Rosbach kan afsløre, at det vil handle meget om, hvad karakterernes frygt er. Og filmgenren er aktion-fantasy.

- Jeg er spændt over, hvordan den vil modtages, da 'Akornatsinniittut - Tarratta Nunaanni' blev modtaget rigtigt godt. Men jeg vil sige, at historien er bedre, der er flere skuespillere, og der er bedre sammenhæng i filmen end den første. Og jeg vil sige, at det er det største film til dato, fremhæver Marc Fussing Rosbach, som igen skal igen medvirke som skuespiller i filmen.

Premiere i april

Han forventer, at hans nye film skal vises i Katuaqs biograf i Nuuk til april.

- Og vi vil ligeledes arbejde på at vise den internationalt, og vi har allerede modtaget interesserede, som gerne vil have filmen i deres filmfestivaler. Og vi arbejder på at vise den i Nunavut, hvis coronasituationen tillader det, oplyser den grønlandske filmskaber.

Se traileren af filmen her: