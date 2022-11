Efterårssamlingen er nået til vejs ende: Politikerne takker for godt samarbejde

Anders Rytoft Torsdag, 24. november 2022 - 17:47

Torsdag takkede politikerne hinanden for dette års efterårssamling, som er nået til vejs ende. Her blev partierne enige om, at der tages hul på forårssamlingen fredag 14. april 2023.

I mellemtiden ønsker de politiske partier hinanden en god jul og takker for et godt samarbejde, selvom bølgerne til tider er gået højt.

Det er værd at bemærke, at alle partierne i år har skrevet under på Finansloven 2023, hvilket bakker op om Jens Napaattooqs udtalelse, nemlig at politikerne på kryds og tværs er blevet bedre til at samarbejde ved blandt andet at indgå i kompromiser.

- Selvfølgelig kan vi være uenige i salen. Selvom vi har været det og lavet grimasser, så har situationen været en anden i udvalgene, hvor vi kan møde hinanden og smile. Kære venner tusind tak. Jeg håber, at I får slappet godt af, siger politikeren fra Naleraq.

Vedtagelserne forpligter

Formanden for Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen, bruger anledningen til at takke politikerne i sit eget parti - især de stærke kvinder - for de 21 forslag som Demokraatit har fremlagt, hvoraf 19 er blevet optaget.

- Det kan vi bryste os af - og det er vi glade for, siger han.

Jens-Frederik Nielsen nævner, at alle de lovforslag, som er blevet vedtaget og overdraget til Naalakkersuisut, forpligter. Det er den fornemmeste opgave at holde øje med, at de bliver udført, siger han.

LÆS OGSÅ: Alle partier er med i finanslovsaftale

Aqqalu Jerimiassen fra Atassut forventer, at Finansloven 2023, som alle partier har skrevet under på, vil være med til at skabe større tryghed i befolkningen.

Rollemodeller

Han ønsker alle en god jul. Alle børn fortjener en god jul, siger Aqqalu Jerimiassen, men understreger, at det ikke er en selvfølge for alle børn.

- Jeg opfordrer de voksne til at gøre, hvad de kan for børnene. Vi skal være rollemodeller her i salen, så andre kan følge trop. Børn har især brug for rollemodeller.

- Selvom vi er et oppositionsparti, så skal vi ikke råbe højt og være imod alting. Vi sætter os ind i tingene og gør, hvad vi kan for at være med, siger Aqqalu Jerimiassen.

Formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede, indleder sin tale med, at polartiden er over os, men at julelyset snart vil skinne i vores øjne, inden solen kommer tilbage.

- Jeg håber, at I får mange kærlige og positive oplevelser, som kan bane vej for lyset. Jeg vil ikke nævne nogen specifikt, men takker alle jer, som har været med til at servicere os.

- Det skal vi være stolte af

Múte Bourup Egede takker også formanden Kim Kielsen og resten af Inatsisartut.

- Selvom vi ikke altid er enige, så er vi gode til at finde hinanden og binde det hele samme, siger han og forsikrer, at de enkelte arbejdsopgaver i kølvandet på efterårssamlingen vil blive udført.

LÆS OGSÅ: Kim Kielsen giver medlemmer af Inatsisartut en opsang

Kim Kielsen, formand for Inatsisartut, mener, at nogle ting under efterårssamlingen har været lettere end andre:

- Uanset hvad, har vi gennemført, hvad vi skulle og gjort vores pligt, så samfundet tager endnu et skridt fremad, siger han og minder politikerne i salen om, at beslutningerne betyder forbedringer for befolkningen:

- Det skal vi være stolte af, siger han og forklarer:

- Det vigtigste er ikke at være enig, men at have et godt kollegialt venskab.

Kim Kielsen ønsker politikerne en god jul og opfordrer til, at alle får slappet af, så de er friske og veloplagte til forårssamlingen næste år.