Effektivt udstyr skal slukke naturbrande

Walter Turnowsky Søndag, 25. august 2019 - 08:22

De kommunale beredskaber får nu nyt udstyr i form af mosespyd.

Det var netop disse naturspyd, som de danske beredskabsfolk havde med, da de hjalp med at slukke naturbranden ved Kangerluarsuak Tulleq. Med dette udstyr lykkedes det at slukke branden på få dage efter den havde brændt i flere uger.

Mosespyddene fungerer ved at pumpe ned i jorden. På den måde kan beredskabsfolkene gennemvæde jorden. I områder med tørv går ilden nemlig ofte dybt ned i jorden og kan brede sig, selvom der ikke er flammer på overfladen. Det er afgørende i forhold til at få lavet standsningslinjer og minimere en naturbrands udbredelse.

Departementet for Natur og Miljø køber de 50 mosespyd, som Beredskabsstyrelsen fik specialfremstillet til slukning af naturbranden ved Kangerluarsuak Tulleq. Mosespyddene vil således fremover kunne indgå i de kommunale beredskabers indsats med at slukke naturbrande.



De kommunale beredskaber har ansvaret for indsatsen ved brandslukning i naturen. Det er således kommunerne, som også fremover skal sikre, at de har det nødvendige udstyr og mandskab til opgaven med at håndtere naturbrande. Departementet køber spyddene af Beredskabsstyrelsen for at styrke kommunernes samarbejde omkring håndtering af naturbrande.



Departementet for Natur og Miljø planlægger desuden at afholde et seminar om naturbrande i samarbejde med de kommunale beredskaber. Det forventes, at specialister fra Beredskabsstyrelsen vil deltage i seminariet.

Herudover vil departementet for natur og miljø se på, om der er brug for nye nationale tiltag eller regler i forhold til at kunne begrænse risikoen for, at naturbrande opstår.