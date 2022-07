Med EC155 på redningsaktion

I lav højde afsøger helikopteren kyststrækningen for bevægelse. Da to personer spottes lander helikopteren efter underlaget er tjekket, og de to nødstedte personer hjælpes ombord, hvorefter turen går tilbage til lufthavnen.

Merete Lindstrøm Lørdag, 09. juli 2022 - 13:00

Klokken 14.10 ringer telefonen hos Air Greenland. Det er den vagthavende officer fra Arktisk Kommando, der skal bruge en redningshelikopter til en SAR-operation. Flere mennesker i en jolle er savnet. Det er Taskspecialist og pilot Aqissiaq, der modtager opkaldet og noterer oplysningerne.

Der er tale om en båd med 3-5 personer, som er forsvundet. Aqissiaq får en position og besked om at kontakte Arktisk kommandos skib Ejnar Mikkelsen, når helikopteren er i luften.

Han regner sammen, hvor mange kilo der er med i helikopteren og når frem til, at der skal bestilles 180 liter brændstof til turen. Ud over ham og piloten Daniel er højsteroperatør Angutitsiaq også med på turen.

Ingen slinger i valsen

Helikopteren kører nogle få meter længere ud på startbanen. Rotoren begynder langsomt at dreje rundt og helikopteren begynder at ryste, mens den gør sig klar til takeoff.

Langsom stiger helikopteren lodret op i luften og drejer hurtigt af mod nord for at begynde eftersøgningen.

Klokken 14.35 tager piloten kontakt med folkene på Ejnar Mikkelsen og får en opdateret position. Kursen sættes mod Kanassut.

Helikopteren flyver omrking 100 kilometer i timen under en eftersøgning, men det føles ikke, som om det går hurtigt, mens helikopteren i en højde på lige under 100 meter afsøger kyststrækningen for tegn på liv.

Der går omkring 20 minutter med at overflyve området uden held med eftersøgningnen. piloterne kalder endnu engang op til Ejnar Mikkelsen hvor der er nye oplysninger om de savnede. Det drejer sig om to personer, som skulle befinde sig i nærheden af en hytte med en flagstang på den oplyste position.

Svært at se folk i camouflage

Helikopteren kredser over området nogle gange, før højstoperator Angutitsiaq får øje på to mennesker i fjeldet.

Det bliver ikke nødvendigt med højstning i dag, for helikopteren kan lande sikkert og samle de to nødstedte personer op, efter at Angutitsiaq har undersøgt underlaget under helikopteren, og godkendt til landing.

Besætningen på helikopteren har kun den grundlæggende førstehjælpsuddannelse og kan ikke behandle eventuelle alvorlige skader. Derfor er opgaven primært at finde personerne, samle dem op og få dem til et sygehus hurtigst muligt, hvis det er nødvendigt. Det er det ikke i denne omgang.

De to camouflageklædte kvinder ser ud til at have det fint, og der kommunikeres med hånd tegn og skrevne beskeder på skærm. De bekræfter overfor Angutitsiaq, at det kun er de to, og at de er okay.

Klokken 15.06 er helikopteren på vej tilbage mod lufthavnen i Nuuk.

Besætningen taler om, at det som altid er langt sværere at finde nødstedte personer, der ikke har noget synlig beklædning på. De to ”forsøgskaniner” fra Arktisk Kommandos camouflagetøjet var ingen hjælp, men gjorde til gengæld øvelsen ganske realistisk, da det er meget få mennesker, der har refleksvest eller andet iøjnefaldende på, når de skal findes.

Til gengæld mener piloterne, at folk generelt er blevet bedre til at have sikkerhedsudstyr med på tur som foreksempel VHF-radioer og satelitenheder, der kan fortælle præcis, hvor man er i en nødssituation.

Del af en international øvelse

Turen er en del af øvelsen Argus, hvor Arktisk Kommando, Grønlands politi, den amerikanske kystvagt og den franske flåde har trænet redningssituationer på land og til vands denne uge ved Sisimiut og Nuuk.

LÆS OGSÅ: Air Greenlands nye helikopter har fået sin ilddåb under stor øvelse

EC155 er primært en passagerhelikopter i Air Greenlands rute net, så der er god mulighed for at få en mindre dramatisk tur i den nye helikopter, som i øvrigt kan prale af langt bedre komfort for sine passagerer end forgængeren Bell 212.

Alligevel skal piloter og højsterspecialister være klar til at indgå i SAR-operationer, når Arktisk Kommando har brug for det. Derfor skal de også fremover trænes i redningsaktioner en gang om ugen, hvor det kun har været kutyme en gang om året med de gamle helikoptere.

- Ingen tvivl om at det er en god ting, så vi får øvet kommunikation og samarbejde på de situationer, hvor vi skal komme nødstedte borgere til undsætning, understreger holdet fra EC155 på dagens øvelse.