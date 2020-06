For dyrt: Politiet må vente på nyt radiosystem

For dyrt:

Thomas Munk Veirum Torsdag, 18. juni 2020 - 12:55

Gennem flere år har Grønlands Politi ønsket at få udskiftet sit radiokommunikationsudstyr, da udstyret er nedslidt.

I foråret 2019 iværksatte Rigspolitiet derfor et udbud på et nyt system, og det var forventet, at det nye system kunne sættes i drift i begyndelsen af 2021.

Men den plan er gået i vasken, oplyser Rigspolitiet ifølge den danske justitsminister Nick Hækkerup.

Overskred den økonomiske ramme

- Rigspolitiet kan oplyse, at udbuddet af et radiokommunikationssystem til Grønlands Politi desværre måtte annulleres i december 2019, da de modtagne bud overskred projektets økonomiske ramme i væsentligt omfang, står der i et skriftligt svar til folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Tidsplanen for, hvornår man kan komme videre med projektet, er i øjeblikket meget usikker.

Rigspolitiet vurderer, at der bliver tale om en samlet forsinkelse på mellem 12 og 18 måneder.