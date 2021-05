Det er dyrt at drive mine i Grønland

Redaktionen Søndag, 09. maj 2021 - 11:42

Greenland Ruby, der driver rubinminen i Aappaluttoq, har indgået en aftale med det amerikanske finansieringsselskab Nebari Natural Resources Credit Fund, der har fået til opgave at rejse 18 millioner dollars (110 millioner kroner) i kapital, som skal sikre en fortsat udvinding af de lyserøde rubiner fra den grønlandske undergrund. Det fremgår af en netop udsendt pressemeddelelse fra selskabet.

Skriver avisen Sermitsiaq.



Direktør i Greenland Ruby, Magnus Kibsgaard, kalder aftalen for en vigtig milepæl for selskabet, og udtaler, at finansieringen kan være med til at fremskynde planerne om vækst herunder på andre nærliggende licensområder.



Det er dog ingen hemmelighed, at Greenland Ruby længe har været udfordret på likviditeten, og siden opstarten i 2017 været afhængig af årlig tilførsel af kapital fra moderselskabet.



Af seneste årsregnskab, som udkom i maj 2020 kan man således læse, at man endnu ikke har realiseret et større salg af rubiner, og at selskabets etablering af minen og driften indtil videre er finansieret af lån fra moderselskab og søsterselskaber.

