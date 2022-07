Dyrenes fortælling: Kunst skal pryde fjeldvægge i Sisimiut og Maniitsoq

Anders Rytoft Tirsdag, 26. juli 2022 - 09:06

Fjeldvægge og flader i byrummet i Sisimiut og Maniitsoq skal udsmykkes.

Det har i mange år været et ønske fra indbyggerne. Men nu er tanker og drømme langt om længe ved at blive realisteret. Arbejdet er sat i gang. Det sker efter, at den første del af finansieringen er blevet bevilget af Qeqqata Kommunia, Selvstyrets Kunstfond og midler fra Tips og Lotto.

Dyr og æstetik

Den røde tråd i udsmykningen er fundet i dialog med de lokale i begge byer. Og det er dyrenes fortælling, der skal i fokus. Udsmyknningen skal fortælle byernes historier, som har udspillet sig gennem årtusinder.

Ifølge projektleder Arnajaraq Støvlbæk, som er hyret af Arctic Circle Business, kan man igennem dyr skabe en æstetik, som ikke er bundet til bestemte begivenheder - det er noget, som alle kan forholde sig til.

Havets fortælling

Kunstneren til den store opgave er Peter ”Kujooq” Kristiansen. Han har mange års erfaring i stenhugning. Kujooq er oprindeligt fra Nanortalik, men har boet i Nuuk i mange år. Her har han blandt andet været underviser på Kunstskolen i Nuuk.

I 2020 udstillede han i Taseralik med malerier, tegninger og skulpturer.

Vejene i Sisimiuts havn er omkranset af fjeldvægge. Nogle er naturlige, mens andre er sprængte. Fisk og havdyr har formet Sisimiuts udvikling gennem tiderne, og derfor skal fjeldvæggene prydes med havets fortælling.

UNESCO

Det er ikke kun Kujooq, der skal sætte sit aftryk. Det samme skal kunstneren Miki Jacobsen, som i forvejen har prydet mange bygninger med kunstværker og illustreret

flere bøger. Han var barn i Sisimiut.

Miki Jacobsen var en ung teenager, da han - sammen med sine forældre, som var folkeskolelærere - forlod byen. Men han havde sin kunstneriske debut i Sisimiut med en udstilling i Knud Rasmussenip Højskolia for 40 år siden.

I Sisimiut kigger man ind mod det store bagland, når man kigger på boligblokkene fra vest. Inde mod øst ligger familiernes gamle jagtpladser, samt Aasivissuit - Nipisat området, som er optaget på UNESCOs verdensarvsliste.

Området rækker fra indlandsisen indtil Nipisat-øen, lidt syd for Sisimiut. Blokkene har store, hvide gavle, som danner rammerne for store kunstværker, der skal fortælle land dyrenes fortælling.

Eksisterende projekt

Maniitsoq har deres egne visioner og med tanke på et muligt besøgscenter med udgangspunkt i hvalen i Maniitsoq, er det muligvis det store dyr der kommer I centrum.

- Befolkningen i Maniitsoq har allerede et lignende projekt, og derfor er det vigtigt, at vi støtter om de projekter, der allerede findes. Vi glæder os til at kunne begynde på den praktiske del af projektet i Maniitsoq. Vi håber, at vi kan komme i gang i år”, siger projektkoordinator Arnajaraq Støvlbæk.