Dyr skudt og efterladt: Fangst stoppes øjeblikkeligt

Thomas Munk Veirum Onsdag, 07. februar 2024 - 08:59

Ulovlige jagtmetoder har fået Selvstyret til at indføre et midlertidigt stop for fangst af rensdyr på Nuussuaq halvø.

Departementet for Fiskeri og Fangst oplyser, at årsagen til det midlertidigt stop er, at der er konstateret ulovlig jagt med anvendelse af snescootere, og nogle skudte rensdyr er blevet efterladt, hvor kun køllerne er taget med.

- Det midlertidig stop gælder indtil sagen er blevet undersøgt nærmere, skriver departementet.

Departementet understreger, at det i henhold til gældende bekendtgørelse er forbudt at anvende snescootere i forbindelse med rensdyrjagt, og alle spiselige dele skal hjemtages.