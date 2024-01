Dyr oprydning efter KNI-skandalen

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 02. januar 2024 - 17:45

Det har været en bekostelig affære at få styr på KNI-koncernens regnskaber.

Før skandalen trak den ene overskrift efter den anden i medierne, har KNI måtte betale 11,7 mio. kr. i 2021/22 og i det seneste regnskab var udgiften 7,2 mio kr. Før skandalen rullede, havde det selvstyreejede selskab en udgift til den revision på 1,3 mio. kr.

- Udover anvendelsen af flere revisionsselskaber til at bistå selskabet i oprydningen af de manipulerede regnskabstal samt den øvrige afdækning af sagerne, har det også været nødvendigt at gennemføre en lang række analyser af bl.a. varelager, afskrivninger, interne transaktioner, afregnede skatter, afgifter med mere, forklarer administrerende direktør Jeppe Jensen, KNI A/S, til Sermitsiaq.AG.

Kan nu se fremad

Han understreger, at man nu er ”færdig med oprydningerne, og derfor har selskabet ro til at se fremad, hvilket er meget positivt”.

Han afslører imidlertid, at selskabet fremadrettet og i en periode fortsat vil have ekstraordinære omkostninger til revisonsarbejdet.

- De lovpligtige omkostninger til revision er på et højere niveau, da der af den nye revisor gennemføres grundigere revisioner som følge af regnskabsmanipulationerne som blev afdækket i 2020/21. Daværende revisor tog i 2020/21 forbehold for lagerbeholdningernes værdi per 31. marts 2021. Den nye revisor bruger derfor flere ressourcer på at være til stede ved lageroptællinger mange steder i landet, herunder også i bygderne for at sikre sig, at alle procedurer og kontroller overholdes, forklarer Jeppe Jensen.

Det er Jeppe Jensens forventning, at de lovpligtige omkostninger vil falde over tid og i takt med, at selskabet får implementeret et nyt ERP-system, der kan styrke kontrolgrundlaget.

Kontroller styrket

- Den samlede omkostning til revisorer afspejler, at vi har købt andre ydelser (konsulentydelser) blandt andet i forbindelse med arbejdet med et nyt ERP-system. I den forbindelse har vi også fået kortlagt vores processer og kontroller i samarbejde med konsulenter fra PwC, som vil sikre større grad af interne kontroller og ikke mindst mere effektive arbejdsprocesser fremadrettet, lyder det fra direktøren.