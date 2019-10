Dyr mad: Ældre skammer sig 

redaktionen Tirsdag, 15. oktober 2019 - 18:02

Den ældre generation fremhæver grønlandsk mad som en af de vigtigste faktorer for at kunne leve et godt liv.

Desværre har ikke alle adgang til den lokale proviant, hvilket kan udløse en form for skamfølelse, fremgår det af en stor undersøgelse om ældres levevilkår i Grønland, skriver AG.

Kan føle skam

- Ældre, der er henvist til at købe grønlandske produkter på brættet eller i butikker, fordi de ikke har et netværk, der kan forsyne dem med kød, spæk og fisk, giver udtryk for, at de er kede af og kan føle skam over ikke at have personlig adgang til grønlandske råvarer. Disse ældre giver også udtryk for, at de kun sjældent kan spise grønlandske produkter, fordi priserne er for høje, fremgår det af rapporten.

Undersøgelsen, som er et led i »Arktisk Aldring-projektet« er lavet af Statens Institut for Folkesundhed og giver det hidtil mest omfattende indblik i livssituationen for ældre mennesker i Grønland.

