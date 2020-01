Dundas-projekt tæt på VVM-gennembrud

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 28. januar 2020 - 13:24

40.000 tons ilmenet-bærende sandprøver blev sidste år via skib sendt til Qebec i Canada, hvor ilmenitten på et forarbejdningsanlæg skulle udskilles, så man via en yderligere forarbejdning kunne finde frem til kvaliteten af og brugbarheden af ilmenitten.

Sideløbende har Dundas Titanium, som er datterselskab til Bluejay Mining, bøvlet med de grønlandske myndigheder for at få lov til at gå i gang med en egentlig udvinding, som i minesammenhæng er noget af det mest simple, da det handler om at afskibe sand fra et strandlignende fladt område.

Ekstremt frustrerende

Bluejay Minings topchef, Roderick McIllree, siger I en selskabsmeddelelse, som er udsendt tirsdag:

- Med hensyn til produktionsstart har licensprocessen været ekstremt frustrerende. Selv om vi nyder en regelmæssig og støttende dialog med de grønlandske myndigheder, har det været yderst skuffende, at det har taget betydeligt længere tid at gennemføre den administrative behandling, end hvad vi var blevet stillet i udsigt. Især i betragtning af, at der kun er stillet krav om mindre ændringer af vores licensansøgning.

- Vi håber dog, at godkendelsesprocessen er ved at være afsluttet, da vi er blevet informeret om, at vi burde forvente et svar for VVM i den første uge i februar, skriver Roderick McIllree.

Per Buhl Olsen ind i bestyrelsen

Selskabet oplyser desuden, at Per Buhl Olsen er blevet optaget som bestyrelsesmedlem i Dundas Titanium A/S, hvilket skal ses som en konsekvens af, at Greenland Venture og den danske vækstfond sidste år besluttede at investere i virksomheden.

Ilmenit er et titanium-jern-oxid mineral, der bruges til fremstilling af titanium.