Har dumpet olie: Nu anløber det Nuuk

Walter Turnowsky Tirsdag, 16. april 2019 - 16:26

Et krydstogtsskib med et anløbent ry kommer denne sommer til Nuuk. Selskabet Carnival Corp. der ejer skibet Caribbean Princess har nemlig fra dets skibe igennem otte år ulovligt dumpet olie. Det skriver KNR med henvisning til Miami Herald.

Ikke nok med, at man ulovligt har dumpet olie fra skibene - selskabet har desuden forsøgt at skjule, hvad der foregik ved at lyve overfor de amerikanske myndigheder.

Carnival Corp. har for to år siden accepteret en bod på 40 millioner $ i forbindelse med et forlig. Men heller ikke herefter har man holdt sig på dydens smalle sti. I et forsøg på at snyde kontrolbesøgene, har rederiet forfalsket registreringer, smidt plastikaffald i havet og udledt spildevand ulovligt ved Glacier Bay Nationalpark i Alaska.

Det fik en dommer til at true med helt at forbyde rederiets skibe at anløbe amerikanske havne. En endelig afgørelse om dette vil blive truffet i juni.