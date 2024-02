Dumper-fører dømt for uagtsomt manddrab

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 20. februar 2024 - 10:41

Landsretten har mandag fundet en 41-årig mand skyldig i uagtsomt manddrab, efter han som fører af en dumper påkørte en 63-årig kvinde i Nuuk den 10. februar 2023.

Det oplyser Grønlands Politi.

Manden blev i oktober sidste år dømt i kredsretten i sagen, men manden ankede sagen.

Landsretten har dog som kredsretten fundet manden skyldig i at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og været til fare for gående.

Bøde på 30.000 kr.

Manden er af landsretten blevet idømt 30 dages betinget anstaltsanbringelse, en bøde på knap 30.000 kroner samt en frakendelse af førerretten i ti år.

Politiet oplyser, at sanktionen også omfatter tre forhold fra 2020. Det drejer sig om to forhold om spirituskørsel i Nuuk, samt et forhold om at have indgivet en falsk anmeldelse om brugstyveri af et køretøj.

- Kredsretten fandt ved sin dom af 31. oktober 2023, at manden ikke havde fået stjålet køretøjet, som han havde påstået, men selv havde ført det i spirituspåvirket tilstand og kørt det i en grøft. Manden modtog kredsretsdommen vedrørende 2020-forholdene, hvorfor Landsretten skulle vurdere skyldsspørgsmålet vedrørende påkørslen og den samlede sanktionsudmåling, oplyser politiet.

- Meget tragisk sag

Anklager Anita Larsen er tilfreds med sagens udfald:

- Jeg er tilfreds med, at Landsretten var enig i kredsrettens bevisvurdering og dømte manden for uagtsomt manddrab i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand.

- Der er tale om en meget tragisk sag, der desværre ender med at koste en kvinde livet. Der er med dagens dom blevet sat et endeligt punktum for alle sagens parter, herunder den afdødes pårørende, udtaler anklageren.