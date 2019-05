Dumpens placering generer rejsende til Aappilattoq

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 24. maj 2019 - 12:49

- Heliporten ligger tæt op ad dumpen, hvor vores skrald bliver lagt og brændt. Stanken er den, der byder vores gæster velkommen, fortæller Karl Petersen.

Karl Petersen er formand for bygdebestyrelsen i Aappilattoq, Naajaat og Innaarsuit siden 2013.

Han understreger, at bygdebestyrelsen gentagne gange har henvendt sig til den tidligere Qaasuitsup Kommunia og nu Avannaata Kommunia for at få ændret placeringen af dumpen. De har tilmed videresendt forslag til kommuneplantillæg, der påviser en ny plads for bygdens affald, uden held.

- Vi håber, at kommunen vil være lydhør over for os. Men de siger altid, at sagen behandles. Jeg har været formand i seks år nu, og jeg ved, at forslag til løsningen af problemet er sendt til kommunen, længe før min tid som formand, siger han.

Skrald som velkomst

Al skrald bliver samlet i dumpen ved heliporten i dag. Men også latrineposer bliver tømt ved dumpen. Og Karl Petersen fortæller, at det er den stank, som gæster eller andre rejsende møder som det første indtryk, når de ankommer til Aappilattoq.

- Det er meget uheldigt og beklageligt. Vi bør ændre placeringen, så vi kan velkomme de rejsende med noget bedre, siger han.

I disse dage bugner Aappilattoqs grusveje med skrald og latrineposer, da dag- og natrenovationsarbejderen ikke kan hente det.

Ny affaldshåndtering på vej

Karl Petersen fortæller, at Avannaata Kommunia har meddelt bygdebestyrelsen, at der kommer en ny affaldshåndtering til efteråret. Al affald vil blive pakket ind i velegnet pakning og opbevaret ved dumpen, for senere at blive hentet og brændt i byer med forbrændingsanlæg. Det betyder, at affaldet ikke skal brændes i bygden længere.

- Vi har accepteret forslaget, da vi gerne vil have en ren bygd. Men vi har også gjort kommunen opmærksom på, at skibe ikke kan komme til bygden fra slutningen af november til maj. Det vil sige, vi kommer til at ophobe skrald i et halvt år, før de kan komme og hente det. Jeg håber, de finder en løsning på det, siger han til Sermitsiaq.AG.