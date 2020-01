D: Alt for stor fokus på coronavirus

redaktion Torsdag, 30. januar 2020 - 16:31

Der er hysteri omkring coronavirus i både nyhedsmedier og de sociale medier.

Sådan mener Demokraternes Anna Wangenheim.

- Demokraterne mener, at vi har langt vigtigere politiske fokusområder, som vi skal agere på, siger hun i en pressemeddelelse.

Er gået i panik

Anna Wangenheim mener således, at der må sættes fokus på kønssygdomme i stedet for coronaviruset, der første gang blev opdaget i december 2019.

- Tænk, hvis vi havde lige så stor bevågenhed om øvrige behandlingskrævende infektioner og kønssygdomme på landsplan? Coronavirusset er ikke i nærheden af at udfordre vores folkesundhed på samme måde som for eksempel kønssygdomme, som spreder sig hastigt og er en meget omkostningsfuld post. Ud over at de også er en trussel for den generelle folkesundhed, påpeger hun.

Ifølge hende må der hellere arbejdes ihærdigt på at nedbringe antallet af seksuelt overførte sygdomme og forebygge risiko for alvorlig infektioner i forbindelse med sæsoninfluenzaen 'i stedet for at gå i panik', som hun selv formulerer det.

Over 8000 tilfælde

- Derfor må vi stole på hvad landslægeembedet har meldt ud tirsdag og at sundhedsvæsenet kan håndtere isolationskrævende patienter, lyder det fra Anna Wangenheim.

I skrivende stund er over 8.000 personer blevet smittet med coronavirus på verdensplan, hvor over 170 smittede mennesker har mistet livet.