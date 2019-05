D: Skrot jobfradraget og øg hjælp til børn

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 09. maj 2019 - 14:44

Indførelsen af et jobfradrag vil koste Selvstyret i omegnen af 50 millioner kroner. Disse penge burde i stedet bruges i indsatsen mod omsorgssvigtede børn, mener Demokraternes Randi Vestergaard Evaldsen.

Under behandlingen af Politisk Økonomisk Beretning 2019 afslørede Demokraternes fungerende formand, Randi Vestergaard Evaldsen, at Naalakkersuisuts oplæg til et beskæftigelsesfradrag er for ringe.

Batter ikke

Det batter ikke at sikre et fradrag, der kun vil udgøre 300 til 400 kroner om måneden, mener Demokraterne, der i stedet trak støtten til et fradrag tilbage og mente, at pengene, som et jobfradrag vil koste at indføre, i stedet skal benyttes til at styrke indsatsen over for omsorgssvigtede børn.

- Dokumentaren viser med al tydelighed, at vi har store udfordringer med at løse de sociale problemer. Dokumentaren omhandlede forholdene i Tasiilaq, men jeg er rigtig bange for, at den lige så godt kunne have taget sit udgangspunkt andre steder i landet, sagde Randi Vestergaard Evaldsen i sit ordførerindlæg og stillede følgende spørgsmål:

- Bliver der handlet i tide, så omsorgssvigtede børn kan få den rette hjælp?

- Svaret er nej, understregede hun.

Liv frem for døden

- Vi er simpelthen nødt til at gøre noget, og fra Demokraternesside skal jeg hermed erklære, at vi her i Inatsisartut er nødt til at prioritere penge på den kommende finanslov til at hjælpe de omsorgssvigtede børn, så de kan komme videre med livet i stedet for at vælge døden.

- Og det fører mig frem til et konkret forslag, hvor vi fra Demokraterne er klar til at gå på kompromis for børnenes skyld. Naalakkersuisut har netop sendt et forslag om et beskæftigelsesfradrag i høring. Demokraterne er overordnet enige i, at der bør indføres et beskæftigelsesfradrag, da det vil øge incitamentet til at arbejde. Forslaget fra Naalakkersuisut er dog ikke særlig godt. Lad os droppe det og bruge de penge på at hjælpe de omsorgssvigtede børn, foreslog Demokraternes ordfører.

Hun pointerede, at pengene ikke skal bruges på at oprette en socialstyrelse og en masse administration.

Pen ge ud til børnene

- Lad os bruge pengene helt ude ved det enkelte barn. Lad os sikre, at ethvert barn, der oplever et overgreb får mulighed for at tale med en psykolog inden for 24 timer efter, at en offentlig myndighed har fået kendskab til overgrebet. Måske bliver det på telefon? Måske bliver det med hjælp fra en tolk? Men er det ikke bedre end at gøre ingenting? Jeg håber på opbakning til idéen. Jeg synes ganske enkelt ikke, at vi kan være andet bekendt, understregede Randi Vestergaard Evaldsen.