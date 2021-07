Drop-in vaccination indføres i Nuuk

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 13. juli 2021 - 15:14

Over 10.000 borgere i hele landet har endnu ikke takket ja til tilbuddet om at blive vaccineret mod coronavirus. Af dem sidder 3.500 borgere i hovedstaden.

Efter den seneste smittespredning af Covid-19 indføres der nu drop-in vaccination i Nuuk de tre næstkommende torsdage.

Det oplyser landslæge Henrik L. Hansen i en pressemeddelelse.

- Der er 3500 borgere i Nuuk, som endnu ikke har fået det første stik. De seneste dage har vist meget tydeligt at der bliver stadig svære at holde smitten ude af Grønland. Hvis vi skal undgå udbredt smittespredning i efteråret er den eneste mulighed at får en stor del af befolkningen vaccineret, siger Landslæge Henrik L. Hansen.

Drop-in vaccination vil ske i Ukaliusaq skolens hal i tidsrummet klokken 14.00-17.00 tre næstkommende torsdage.

Datoer er:

15. juli

22. juli

29. juli

Der gøres opmærksom på, at der skal være gået 28 dage mellem 1. og 2. stik.

Smitten går hurtigt

Siden lørdag er der konstateret i alt 13 smittede i Ilulissat, Sisimiut, Nuuk, Qaqortoq, Narsaq og Narsarsuaq. Myndighederne forventer, at der vil blive konstateret flere smittede de næste dage.

Fra tirsdag klokken 16.00 indføres der en række restriktioner.

- Langt de fleste vaccinerede undgår smitte helt, og de få der alligevel bliver smittet får et meget mildere sygdomsforløb og de vil selv være meget mindre smitsomme, så der er store fordele ved at blive vaccineret. Både for dig selv, for din familie og for hele samfundet, siger Henrik L. Hansen.