Dronningens nytårstale: Krigen påvirker os alle

Redaktionen Lørdag, 31. december 2022 - 15:01

I en verden, hvor der er krig, fylder krigen og usikkerheden en del. Og i usikkerheden betyder det meget, at man hjælper hinanden.

Det er en del af Dronning Margrethes budskaber i hendes 51. nytårstale, den 31. december.

På Dronningens skrivebord på Amalienborg står to tupilakker igen i år. Disse har Dronningen modtaget ved forskellige lejligheder.

Hendes første nytårshilsen går til Ukrainerne i Danmark og til Ukraine. Krigen i Ukraine, der brød ud den 24. februar, fylder en del i dronningens nytårstale.

- Krigen kaster lange skygger. Når både energipriserne, fødevarepriserne og huslejen stiger, hvordan skal man så få dagligdagen til at hænge sammen? Vi må alle tænke over, hvordan vi vil gribe problemerne an. For en del er det nok et spørgsmål om at finde den tykke sweater frem, men for rigtig mange giver det alvorlige problemer med økonomien, siger hun.

Arktis bliver påvirket

Spændingen i Europa påvirker også Nordatlanten og Arktis, påpeger Dronning Margrethe i sin tale. Hun understreger, at sammenholden måske aldrig har været vigtigere før, når der er krig i Europa.

- Den usikre situation i verden mærkes også i Nordatlanten og Arktis. Både på Færøerne og i Grønland følger man udviklingen med spænding, ligesom vi gør det her i Danmark. De demokratiske værdier og sammenholdet mellem vores folk står stærkt. Det er måske vigtigere end nogensinde.

- Jeg sender mine varmeste nytårshilsner til alle på Færøerne og til alle i Grønland, siger dronningen.

