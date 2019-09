Dronningen: Min invitation til Trump står ved magt

Ritzaus Bureau Torsdag, 05. september 2019 - 14:21

Selv om den amerikansk præsident, Donald Trump, aflyste et ellers planlagt statsbesøg i Danmark, må han gerne lægge vejen forbi en anden gang.

Dronning Margrethes invitation til Trump står nemlig ved magt, fortæller hun til TV2.

- Det kan jo ske, at man bliver nødt til at aflyse et besøg, og så må man se, om det bliver gentaget senere.

- Jeg regner med, at det snarere bliver, at han siger: "Nu kan jeg godt", fordi invitationen står ved magt, siger dronning Margrethe.

Det var meningen, at den amerikanske præsident skulle have besøgt Danmark 2.-3. september.

Besøget blev aflyst knap to uger inden det ventede visit, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) afviste at diskutere et muligt salg af Grønland med Trump.