Dronningen: Husk at mærke hvordan andre har det

Ritzaus Bureau Mandag, 31. december 2018 - 15:20

Dronningen siger i sin nytårstale, at vi skal give os tid til at overveje, hvad den økonomiske medgang gør ved os som mennesker.

- Vores land bliver rigere, men bliver vores liv rigere, spørger dronningen.

Hun henviser til, at tempoet stiger, og at der er så meget, vi skal nå.

- Men måske vi skaber nogle af kravene selv. Vi vil jo så gerne have det hele med - helst på en gang.

Hun bemærker samtidig, at færre har øje for andre.

- Jeg frygter, at eftertanken og omtanken bliver glemt. Man er online hele tiden, men man glemmer, at der faktisk er et menneske i den anden ende, siger dronningen.

Hun taler direkte til børn og unge, når hun nævner, hvor nemt det er at sende et billede eller en besked, som kan krænke.

- Det ryger direkte ud i cyberspace

Men hun minder samtidig om, at det vigtige ikke er, hvordan man ser ud, eller hvad man opnår.

- Det vigtige er, hvordan du er. Man skal give sig tid til at mærke, om en ven er ked af det.

Også klimaet bliver berørt i talen, og igen er det de unge, som dronningen fokuserer på:

- Mange borgere i Danmark bekymrer sig om klimaet, og det er tilsyneladende de unge, der går forrest i kampen for klimaet og miljøet.

- Derfor skal vi lytte opmærksomt til de unge, når vi drøfter, hvordan vi kan undgå at udfordre balancen i naturen. Vi skal have omtanke for fremtiden, vi skal tænke os om i tide.

Det er første gang, dronningen taler til danskerne efter prins Henriks død i februar, og hun taler om de mange år, de var gift.

- 50 år fik vi sammen, to sønner har vi fået, og otte børnebørn er kommet til, siger dronningen og takker for sympati og støtte:

- Tak for den varme sympati, der blev vist os, og den forståelse for prins Henriks indsats, som kom så smukt til udtryk ved hans død. Det har varmet os alle.

Dronningen er en garvet nytårstaler. Den første nytårstale holdt hun i 1972, og talen i år er dermed nummer 47 i rækken.

Normalt taler dronningen fra sit modtagelsesværelse på Amalienborg, men på grund af et gravearbejde under slotspladsen har hun i øjeblikket residens på Fredensborg Slot.

Her taler hun fra Havesalen, hvilket er sket fire gange tidligere - nemlig i 1979, 1980, 2014 og i 2015.

De følgende dage venter der dronningen et travlt program.

På det nye års første aften er hun vært ved den traditionsrige nytårskur og det efterfølgende taffel i Christian VII's palæ på Amalienborg.

Blandt de inviterede er medlemmerne af regeringen, Folketingets formand og repræsentanter for det officielle Danmark.

Også torsdag og fredag står der kur på dronningens program.

/ritzau/