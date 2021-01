Dronningen: Jeg glæder mig til at gense Grønland

Thomas Veirum, Ritzau Torsdag, 31. december 2020 - 14:17

Coronapandemien fyldte en stor del af dronning Margrethes nytårstale. Dronningen indledte talen med, at tale om at coronaen har ændret vores hverdag.

- Det var skræmmende, og det blev nødvendigt at gennemføre begrænsninger i vores hverdag. Mange, ikke mindst ældre, måtte undvære den nære kontakt med familie og venner, siger hun.

I talen kom hun også ind på, hvad epidemien har betydet for Grønland og Færøerne:

- Corona-epidemien har også haft indflydelse på livet i Grønland og på Færøerne. Begge samfund har gennem en stor indsats og god forståelse været i stand til at begrænse udbruddet af sygdommen, men alligevel har epidemien været et kostbart bekendtskab. Turistindustrien, som i de senere år har betydet mere og mere for begge samfund, er nærmest gået helt i stå – med store økonomiske tab til følge.

- Til sommer er det mit håb igen at kunne besøge både Færøerne og Grønland, sagde dronningen.

100-året for første kongebesøg

Derudover nævnte dronning Margrethe også, at det i 2021 er 100-året for det første kongebesøg i Grønland:

- I 2021 er det 100-året for det første kongebesøg i Grønland, da Christian X og Dronning Alexandrine med deres to voksne sønner, min far Kronprins Frederik og Prins Knud, kom sejlende til Nuuk, dengang Godthåb.

- Det er samtidig 300-året for Hans Egedes ankomst, et skelsættende år for både Grønland og Danmark. Jeg glæder mig til at gense Grønland og til atter at mødes med grønlænderne både i Nuuk og mange andre steder.

- Måtte 2021 blive et godt år. Jeg ønsker et glædeligt nytår for alle på Færøerne og i Grønland, lød det fra dronningen.