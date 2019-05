Dronningen fratager rigmand hans royale titler

Ritzau Fredag, 10. maj 2019 - 10:58

Dronning Margrethe har frataget Christian Kjær sine royale titler.

Det skriver Ekstra Bladet.

Christian Kjær, der er tidligere bestyrelsesmedlem i blandt andet FLSmidth, har i mange år færdedes omkring kongehuset.

Kongehuset bekræfter over for Ekstra Bladet, at dronningen har valgt at fratage Kjær alle sine royale titler, der talte kammerherre, hofjægermester samt ridder af første grad af Dannebrog.

- Vi kan bekræfte, at Christian Kjær har fået frataget sine ærestitler og sin titel som ridder af første grad af Dannebrogsordenen.

- Christian Kjær er orienteret, oplyser kongehusets kommunikationsafdeling til avisen.

Dronningens beslutning kommer, kort efter at Kjær blev dømt for at have påkørt en trafikofficial, der holdt vagt ved et lokalt cykelløb i Hørsholm.

Rigmanden fortalte i retten, at han om morgenen 18. august sidste år havde været ved bageren, men på vej tilbage blev han bedt om at køre en anden vej.

Rigmanden ønskede dog ikke at acceptere, at han ikke måtte passere, og han påkørte i sin blå Tesla den frivillige official med lav fart, fandt retten.

- Vi finder det bevist, at han (den frivillige, red.) er blevet ramt, og at tiltalte har tilsidesat færdselsloven på særlig hensynsløs måde, sagde retsformanden i forbindelse med domsafsigelsen.

Påkørslen skete dog med så lav fart, at den ifølge retten kunne sidestilles med et "skub". Offeret fik alene et blåt mærke.

For forseelsen idømte Retten i Lyngby Kjær 30 dages betinget fængsel, frakendte ham kørekortet i et år og gav ham en bøde på 10.000 kroner.

Christian Kjær nægtede sig imidlertid skyldig. Han hævdede, at det omvendt var den frivillige trafikofficial, der angreb ham med en stav.

Sekretær for Christian Kjær har oplyst til Ekstra Bladet, at han ikke har nogen kommentar til dronningens beslutning.