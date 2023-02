Dronning Margrethe skal opereres i ryggen

Ritzau Onsdag, 08. februar 2023 - 12:44

Dronning Margrethe skal den 22. februar opereres efter i den seneste tid at have haft problemer med ryggen, oplyser kongehuset i en pressemeddelelse onsdag.

Efter samråd med Rigshospitalets eksperter har dronningen besluttet at gennemgå en større rygoperation. Dronningen vil efter operationen være indlagt, og i forlængelse heraf ventes et længere genoptræningsforløb.

Kongehuset oplyser, at rygoperationen betyder, at en række officielle programpunkter i dronningens kalender enten vil blive aflyst eller varetaget af andre medlemmer af den kongelige familie.

Tidligere i februar meldte dronning Margrethe afbud til åbningen af udstillingen "Jagten på danmarkshistorien" på Nationalmuseet i København. Det var ifølge kongehuset dronningens første aflysning af et officielt arrangement siden slutningen af september. Her måtte dronning Margrethe aflyse flere arrangementer, da hun for anden gang blev testet positiv med coronavirus og gik i isolation.

Dronningen skulle fra tirsdag have været i Norge på vinterferie. Også vinterferien er blevet aflyst som følge af rygproblemerne.

Det er ikke kun i år, at dronning Margrethe har måtte aflyse eller melde afbud på grund af problemer med ryggen. I 2013 var det slidgigt i ryggen, der førte til, at dronningen og pris Henrik aflyste et statsbesøg i Chile. Lægerne vurderede, at den lange flyvetur ville være for belastende for dronningen.

Også i 2016 forhindrede ryggen dronningen i at uddele H.C. Ørsteds Medaljen. Hun meldte afbud med få timers varsel. Ifølge Billed-Bladet kom afbuddet på grund af hold i ryggen.

I januar deltog dronningen ved Grækenlands tidligere kong Konstantins begravelse i Metropolis-katedralen i den græske hovedstad Athen. Kong Konstantin var gift med dronning Margrethes yngste søster Anne-Marie. Også kronprins Frederik og prins Joachim deltog i begravelsen.