Dronning Margrethe har ikke røget siden februar

Ritzau Lørdag, 17. juni 2023 - 11:42

Dronning Margrethe har ikke røget siden sin rygoperation i februar.

Det bekræfter kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, over for B.T.

Ifølge Her & Nu's oplysninger droppede dronningen cigaretterne inden sin operation.

Den 83-årige dronning har ellers røget, siden hun var 17 år.

I et interview med Weekendavisen i februar blev dronning Margrethe spurgt, om hun havde planer om at kvitte cigaretterne.

- Nu er jeg så gammel, at det er lige meget, lød svaret.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder op med at ryge mindst seks uger før, man skal opereres. Hvis man vælger ikke at kvitte cigaretterne forud for en operation, er der større risiko for, at sår heler dårligere, og at ar dermed bliver mere synlige.

Derudover kan man få infektioner, som kan blive livsfarlige. Man kan også risikere at få problemer med lungerne.

Dronning Margrethes operation var en større rygoperation, som blev foretaget på Rigshospitalet 22. februar i år. Kort tid efter begyndte dronningen genoptræning.

Det er dronningens anden rygoperation. Hun blev opereret for spinalstenose for 20 år siden. Dengang var hun 62 år. Spinalstenose er afklemning af rygmarvskanalen og nerverødderne i lænderyggen. Kongehuset har ikke oplyst, præcist hvad dronningen blev opereret for i februar.

Torsdag og fredag havde dronningen besøg af det norske kongepar, kong Harald og dronning Sonja. Her gik turen blandt andet til Aarhus. I den forbindelse sejlede kongeskibene "Dannebrog" og "Norge" side om side.

Senest, de to skibe mødtes, var i 2017 i Oslo. Det var i anledning af kong Harald og dronning Sonjas fælles 80-års fødselsdag.