Hårdfør dronning: I telt i Nordøstgrønland som 71-årig

Marianne Krogh Andersen Søndag, 07. januar 2024 - 11:43

At Grønland står hendes hjerte nær, har Dronning Margrethe gentaget talrige gange.

Som 71-årig sov Dronning Margrethe i telt i Nordøstgrønland på en hundeslædetur sammen med Kronprins Frederik, som vi fra 14. Januar skal vænne os til at kalde Kong Frederik X.

- Det var en kæmpe oplevelse at være sammen med Frederik på den måde. At se ham arbejde sammen med hundene og opleve, hvor naturligt det faldt ham. Med glade tilråb og indimellem et enkelt bandeord. Så bliver en mor jo altså temmelig småstolt, fortalte Dronningen i et stort interview i Sermitsiaq. AG i anledning af hendes 80 års fødselsdag.

Fem dages slædetur

Sammen med Prins Henrik besøgte Dronningen Lauge Kochs hytte på Ella Ø og lavede ved den lejlighed en buket blomster af wc-papir, som hun malede med vandfarve og placerede i en sodavandsflaske. Senere brød en isbjørn ind i hytten og smadrede det hele – men skånede den kongelige buket, har arkitekt Inge Bisgaard fra Grønlands Nationalmuseum fortalt, efter hun senere besigtigede hytten på Ella Ø.

Også i 2005 besøgte Dronning Margrethe Nordøstgrønland, hvor hun var på fem dages hundeslædetur med Kronprins Frederik, en Sirius-mand og en hofdame. Dengang overnattede dronningen i telt på isen og i par af de gamle, primitive fangststationer.

At den grønlandske befolkning betyder noget ganske særligt, har Dronning Margrethe udtrykt gang på gang.

Besøgte Grønland første gang i 1960

- Jeg har ikke mødt andet end stor, stor hjertelig venlighed hver gang jeg har været i Grønland. Det har altid gjort et stort indtryk, hvor varm en modtagelse vi får alle vegne. Hvor søde folk er og glade for at se en, sagde dronningen i interviewet til Sermitsiaq.AG.

Hun var blot 20 år, da hun første gang besøgte Grønland i 1960 sammen med sine forældre. Kongefamilien sejlede fra Kangerlussuaq og videre mod Upernavik.

- Det var pragtfuldt. Jeg kan huske farverne, fjeldenes formationer. Det var jo så kønt!

Den unge prinsesses første møde med befolkningen var en familie på ørredfangst.

- Vi var inde og hilse på en grønlandsk familie, som fiskede ørreder. Der var spændende at opleve det, fortalte Dronningen.

Overrakte både lov om hjemmestyre og selvstyre

Gennem sit 83-årige liv har Dronning Margrethe fulgt udviklingen tæt fra G-50, over G-60, fra Grønland blev et dansk amt, over hjemmestyret og selvstyret.

Et af de største øjeblikke var, da hun i 1979 overrakte hjemmestyreloven til Landstingets nestor Lars Chemnitz.

- Med egen lov og egne hænder skal Grønland nu bygge sin egen fremtid. Jeg ønsker, at De må vide at bygge med stærke hænder, der ikke ryster og ikke synker modløse ned trods de vanskeligheder, der kan melde sig, sagde Dronningen i sin tale.

Siden har Dronning Margrethe besøgt Grønland talrige gange. I 2009 overrakte hun Lov om Grønlands Selvstyre til daværende landstingsformand Josef Motzfeldt.

Sidst Dronning Margrethe besøgte Grønland var i 2021 i 300 året for indførelsen af kristendommen og Hans Egedes ankomst til Grønland. Udover Nuuk og Ilulissat aflagde hun besøg på Pituffik og Station Nord.