Droner angriber flyvepladser i Rusland

Ritzau Tirsdag, 06. december 2022 - 07:06

En drone har angrebet en flyveplads i Ruslands Kursk-region, som grænser op til Ukraine. Det oplyser den lokale guvernør tirsdag.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Meldingen kommer dagen efter, at Rusland beskyldte Ukraine for droneangreb på to andre russiske flyvepladser.

- Som et resultat af et droneangreb ved en flyveplads i Kursk udbrød der en brand i en olietank. Ingen kom noget til, siger guvernør Roman Starovoyt på sociale medier.

Rusland: Dronerne blev stoppet

Han tilføjer, at slukningsarbejdere er sat ind for at slukke og begrænse branden.

Starovoyt siger ikke noget om, hvor dronen kom fra.

Mandag sagde det russiske forsvarsministerium, at Ukraine "havde forsøgt angreb" mod Djagilevo-flyvepladsen i Ryazan regionen og mod Engels-luftbasen i Saratov-regionen med "Sovjetisk-fremstillede droner".

- Dronerne blev stoppet, men vragdele faldt ned og eksploderede på flyvepladsen, sagde ministeriet.

- Tre soldater blev dræbt og fire andre blev såret, hed det.

Knap 500 km fra grænsen

The New York Times skrev sent mandag dansk tid, at Ukraine "har angrebet to militærbaser hundredvis af kilometer inde i Rusland med droner."

The New York Times vurderer, at angrebene "signalerer en ny villighed fra Kyiv til at tage kampen til hjertet af Rusland".

Angrebene fandt sted knap 500 kilometer fra grænsen til Ukraine. De ramte ved baser i byerne Engels og Rjazan.

Rusland sendte en missilsalve den anden vej kort efter det ukrainske angreb.

Mange missilangreb i Ukraine

De mange missilangreb har igen ramt den ukrainske strømforsyning. Ukraine har advaret om risikoen for strømsvigt. Flere steder i Ukraine er temperaturerne under eller nær frysepunktet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De første meldinger om eksplosioner på de militære baser kom allerede tidligt på eftermiddagen mandag.

Men på det tidspunkt var der endnu ikke oplysninger om, at det var et ukrainsk droneangreb.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er Engels en af Ruslands to luftbaser, der huser langdistancebombefly som en del af landets strategiske nukleare styrker.