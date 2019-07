Drømmeposition - hvis Naalakkersuisut er vågen

Redaktionen Onsdag, 31. juli 2019 - 08:01

De seneste år har USA vist en stigende interesse for Grønland. Ambassadør Carla Sands besøg i Sydgrønland er kun blot det seneste eksempel. Men det er også nu, at Naalakkersuisut skal kende sin besøgelsestid, siger eksperter.

Det skriver AG.

- Når man forsøger at få noget ud af amerikanerne, er det vigtigt at vide, hvad man vil have. Hvis man siger i Joint Committee, at hér er der et potentiale, og I kan hjælpe på præcis denne her måde, så tror jeg, Grønland har større chance for succes, siger Jon Rahbek-Clemmensen, der er lektor ved Institut for Militære Operationer på Forsvarsakademiet i Danmark.

Han bakkes op af Nauja Bianco, der er gæsteforelæser ved Ilisimatusarfik, og tidligere grønlandsk diplomat og tidligere ansat som strategisk rådgiver i internationale forhold i Nordisk Ministerråd. Hun efterlyser en grønlandsk strategi for, hvordan Selvstyret vil tiltrække udenlandske investeringer.

- Det handler om at gøre sig tanker om, hvad vi har brug for, og på hvilke vilkår, vi ønsker i et samarbejde. Jeg savner nogle grundige overvejelser i forhold til udenlandske investeringer, siger hun og på- peger, at kineserne opererer med en anden logik, end vi gør, siger hun til AG.

Kina er mere styret fra toppen og kan lægge mange år og penge i sine investeringer til at fremme udenrigspolitiske mål gennem sine politisk styrede virksomheder.

- Så selv om der er ræson for Grønland i at handle med Kina i forhold til ønsket om selvstændighed, skal vi måske overveje om det på længere sigt kan betyde indskrænkninger i vores selvstændighed, hvis vi indgår et samarbejde, siger Nauja Bianco.

