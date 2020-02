Drømmen om udenskærs fiskeri bristede

Redaktionen Lørdag, 22. februar 2020 - 10:14

Qaqortoq Fish Aps., som blev stiftet af 12 jollefiskere i 2017 i Qaqortoq, blev efter blot omkring to års eksistens, overtaget af Arctic Prime Fisheries Aps. i november sidste år. Konsekvensen af dette var, at jollefiskerne ikke længere kunne realisere deres drøm om, at gå over til havgående fiskeri. Efter Qaqortoq Fish Aps. blev stiftet i 2017, købte selskabet fartøjet Aja Aaju, der er ejet af Arctic Prime Fisheries.

Men en kombination af dårligt fiskeri og gentagne tekniske problemer på fartøjet var blandt årsagerne til, at fiskeriet ikke blev rentabelt.

- Selskabet kørte på underskud allerede det første år af sin eksistens, forklarer Jørgen Wæver Johansen, der er bestyrelsesformand for Arctic Prime Fisheries.

Efter længere tids problematiske forløb for Qaqortoq Fish, blev Aja Aaju solgt til et Islandsk rederi i efteråret sidste år. Derefter købte Arctic Prime Fisheries anparterne i Qaqortoq Fish, hvilket resulterede i, jollefiskerne ikke længere var medejere af Qaqortoq Fish. Ved indlemmelse af Qaqortoq Fish i Arctic Prime Fisheries håbede man på, at vende underskuddet til det positive.

