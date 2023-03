Drømmen om de 18.000 lyttere

Redaktionen Torsdag, 09. marts 2023 - 15:47

Der er elfenbenstårne, kontroltårne, fyrtårne – og så er der radiotårne. Det er sådan ét, Arnannguaq Gerstrøm har indtaget for at producere en podcast, der to gange om ugen skal udsendes til grønlændere i Danmark.

- Folk derhjemme er også meget velkomne til at lytte med, siger hun til avisen AG.

Det skriver AG.

I sidste uge gik Inuna i luften fra adressen i Holstebro med en offentlige pulje på syv millioner kroner til de næste tre år. Pengene fra Folketinget er bevilget til Nordisk Teaterlaboratorium, som ikke har erfaring med at lave radio eller journalistik, men som til gengæld ifølge Arnannguaq Gerstrøm sprudler af lyst til at formidle erfaringer, viden og holdninger fra de op mod 18.000 grønlændere i Danmark. Selv har hun som projektleder glædet sig til lanceringen efter nogle måneders forberedelse

- Kan teatret selv tjene penge på det her? - Tværtimod. Teatret sætter selv ressourcer ind på projektet. For Radio Inuna er det et en gave at være forankret i en organisation, der kan hjælpe med lokaler og overnatningsmuligheder samt lavpraktiske ting som bogføring og revision, svarer Arnannguaq.

