Drikkevandet i hele Uummannaq er rent igen

Walter Turnowsky Lørdag, 23. november 2019 - 08:01

I går fik også borgerne i den vestlige del af Uummannaq besked på, at de igen må drikke vandet fra hanerne.

Byen var delt op i tre områder, hvor vandet henholdsvis 8. og 12. oktober er blevet frigivet - i midtbyen og i den østlige del. I går blev drikkevandet i det sidste område, det vestlige område af byen, så frigivet.

Departementet for Natur og Miljø har i samråd med landslægen vurderet, at vandet også i den vestlige del af Uummannaq er rent nok til at blive drukket.

- Det kan dog ikke helt udelukkes, at der fortsat kan forekomme spor af olie i vandet i et stykke tid fremover. Der kan sidde ganske små mængder tilbage i ledningsnettet. Det er dog ikke noget borgerne i Uummannaq skal være bekymret over, da der er tale om en meget ren olie, som ikke i de mængder på nogen måde udgør nogen sundhedsrisiko, fortæller landslæge Henrik L. Hansen i en pressemeddelelse.

Nukissiorfiit har besluttet, at ingen borgere i Uummannaq skal betale for el og vand for september, oktober og november, som kompensation for den belastning borgerne har oplevet.



- Vi føler os nu trygge ved, at alle igen kan benytte vores vandforsyning til alle formål. Det er vigtigt at understrege, at vi gennem længere tid ikke har set nogle olierester dukke op i vores prøver. Nukissiorfiit vedbliver med at holde skarpt øje med vandkvaliteten i Uummannaq, siger konstitueret energidirektør i Nukissiorfiit, Claus Andersen-Aagaard i en pressemeddelelse.