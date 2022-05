Redaktionen Torsdag, 05. maj 2022 - 16:17

Fem drenge, som er en del af statistikkerne for omsorgssvigt, men som også er meget mere end det. De er først og fremmest drenge. Teenagedrenge. Som mødes med pigerne under halvtaget ved folkeskolen. Som kunne bruge alle vågne timer med blåt skær i øjnene og spil-controlleren mellem hænderne og som har brug for omsorg og faste rammer. Det her er drengene på Fjeldvej.

Det skriver avisen AG.

Poul og Siiva kaster sig ned i den brune lerbund og glider på maven. De griner.

Oscar Scott Carl

Tager tilløb og gør det igen. Slås lidt for sjov og hjælper hinanden op igen. Sådan fortsætter legen de næste par timer. Drengene er på jagttur med de to medarbejdere Maligiaq og Anninguaq. De har slået lejr i bunden af Ameralikfjorden og tidevandets tilbagetrækning har gjort havbunden til en enorm legeplads for drengene.

