Dramatisk anholdelse i Nuuk i går

Walter Turnowsky Tirsdag, 09. april 2019 - 10:34

Nuuk Politi modtog i går aftes en anmeldelse fra en kvinde om, at en mand var trængt ind i hendes lejlighed. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Grønlands Politi

Manden havde forskanset sig i kvindens hjem og ville ikke forlade lejligheden.

Situationen udviklede sig videre, da manden truede med at tage sit eget liv. Manden truede i den forbindelse med en kniv.

- Af sikkerhedsmæssige årsager, herunder at sikre at manden ikke gjorde skade på sig selv, samt for at forhindre en optrapning af situationen, sendte Nuuk Politi et indtrængningshold til adressen med henblik på anholdelse af manden, skriver politiet.

Det lykkedes dog efter en forhandling med manden at få ham til at overgive sig.

Han er nu blevet indlagt til behandling på sygehuset.

Ingen personer kom til skade.

Der vil nu blive foretaget en vurdering om, situationen skal have et retsligt efterspil