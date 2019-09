Drama forud for ny færøsk regering

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Fredag, 13. september 2019 - 11:50

Bárður á Steig Nielsen kunne i dag foran den færøske presse, efter et møde med lagtingsformanden, meddele, at Færøerne får en ny regering.

Den nye regering har 17 af lagtingets i alt 33 mandater bag sig, dvs. det mindst mulige flertal. Den består af det konservative parti Folkflokken, det socialliberale parti Sambandspartiet og det kristne parti Midterpartiet.

- Vi glæder os at skabe stabilitet på Færøerne, sagde Bárður Nielsen foran en samlet presse i lagtinget.

Stor dramatik

Regeringsdannelsen sker under stor dramatik. Alt forløb ellers efter planen da forhandlingerne begyndte, og det gik godt med at få koalitionsaftalen skrevet.

Men for et par dage siden gik forhandlingerne i hårdknude, da ansvarsområder og ministerposter skulle fordeles.

I går torsdag stoppede forhandlingerne, og partierne havde et kort møde her til morgen. Siden gik forhandlingslederen til lagtingsformanden, at han ikke kunne forhandle videre med Folkeflokken og Midterpartiet.

Bárður á Steig Nielsen fik halvanden time til at undersøge, om det var muligt at danne regering med Javnaðarflokkurin, Tjóðveldi og Framsókn. De partier meddelte straks, at de ville forhandle, men da mødet var færdigt, stod Folkeflokken og Midterpartiet klar med en løsning til Bárður á Steig Nielsen.

- Jeg vil ikke udtale mig om, hvad var årsagen til at forhandlingerne stoppede, siger Bárður á Steig Nielsen.

Jóannes Hansen, som har været politisk kommentator hos færøsk tv siden 1994 mindes ikke lignende forhandlinger.

- Jeg har ikke oplevet så stor dramatik før, siger Jóannes Hansen.

Venter med minsterposterne

Bárður á Steig Nielsen ville ikke sige på nuværende tidspunkt, hvilke ansvarsområder de forskellige partier får. Det vil han vente med til et pressemøde, hvor koalitionsaftalen bliver underskrevet. Det bliver senest i morgen lørdag inden lagtinget træder sammen.

Færøske medier forventer dog, at Bárður á Steig Nielsen bliver lagmand.