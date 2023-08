Drabstiltalt sad med hænderne for ansigtet: Jeg fortryder

Redaktionen Onsdag, 16. august 2023 - 10:00

- Jeg fortryder og er meget ked af det.

En 27-årig ung mand tog i sidste uge i landsretten ansvaret for at have dræbt en 56-årig kvinde.

Fakta Et af otte drab Drabet på den 56-årige kvinde i Sisimiut var et ud af i alt otte drab i 2022, der så en markant stigning i såvel drab som drabsforsøg. Kilde: Politiets årsstatistik 2022.

Dermed fik sagen en ny og uforudset drejning.

Egentlig var der afsat to dage til at behandle ankesagen, fordi det var en bevisanke. Men da manden valgte at erklære sig skyldig, blev det i stedet for spørgsmålet om udmåling, som Grønlands Landsret skulle vurdere.

Sagen kort

Kredsretten havde i april i år dømt manden skyldig i manddrab og usømmelig omgang med lig samt foranstaltet manden med forvaring på ubestemt tid. Den dømte valgte at anke til frifindelse, mens anklagemyndigheden kontraankede til stadfæstelse.

Det var om morgenen den 31. marts 2022, at en tilfældig forbipasserende fandt den livløse kvinde og straks alarmerede politiet. Det førte kort efter til anholdelsen af den dengang 26-årige mand, som har siddet tilbageholdt lige siden.

Den hurtige anholdelse skyldtes ikke mindst, at politiet efterforskede i samarbejde med Nationalt Kriminalteknisk Center, NKC. Blandt beviserne var DNA i form af blod, hår og sæd samt videooptagelser fra rygeskuret uden for værtshuset Klub 3911 i Sisimiut.

Under ankesagen i Grønlands Landsret sad den tiltalte for det meste og stirrede ned i bordpladen med hænderne foran ansigtet.

