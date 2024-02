Drabssigtet tilbageholdes i 28 dage

Thomas Munk Veirum, Kassaaluk Kristensen Mandag, 19. februar 2024 - 16:38

Søndag formiddag blev en 65-årig kvinde fundet død på et udendørsareal i Nanortalik, og søndag aften meddelte politiet, at en 27-årig mand var blevet anholdt i sagen og sigtet for drab.

Den 27-årige blev fremstillet i grundlovsforhør kl. 12 i kredsretten i Kujalleq, og kredsretten har besluttet at tilbageholde den sigtede i 28 dage. Den sigtede nægter sig skyldig i sagen.

Det oplyser Grønlands Politi til Sermitsiaq.AG.

Efterforskning fortsætter

Grønlands Politi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse om hvilken relation, den sigtede og den 65-årige kvinde har, og har heller ikke yderligere kommentarer i forhold til sagen.

Grundlovsforhøret er holdt bag lukkede døre.

Politiet oplyser, at efterforkningen fortsætter, og at politiet stadig er interesseret i at snakke med vidner og personer, der kan have interessante oplysninger omkring sagen. Henvendelse skal ske til politiet på telefon 701448.

Lokalrådet i Kujalleq Kommune og Grønlands Politi arbejdet tæt sammen om tryghedsskabende initiativer i området. Har man behov for støtte i forbindelse med sagen, kan man henvende sig til Familiecentret i Nanortalik, oplyser politiet.