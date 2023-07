Drabssag i Aasiaat: 18-årig tilbageholdes

Thomas Munk Veirum Mandag, 17. juli 2023 - 06:48

En 18-årig mand er blevet tilbageholdt i 25 dage efter et grundlovsforhør.

Det oplyser Grønlands Politi til Sermitsiaq.AG.

Den 18-årige er sigtet for at have dræbt en 22-årig mand med knivstik natten til søndag i Aasiaat.

Den 18-årige nægter sig skyldig i drab men erkender trusler. Tilbageholdelsen er ikke kæret.

Vidner skal afhøres

Det var natten til søndag, at politiets vagtcentral fik anmeldelse om, at en 22-årig mand i Aasiaat var blevet stukket med en kniv. Politi og sundhedsvæsen var hurtigt fremme på stedet, hvor den 22-årige modtog førstehjælp, men hans liv stod ikke til at redde.

Politiet anholdt kort efter den 18-årige, som altså nu er blevet tilbageholdt.

Politiet oplyser, at der fortsat er en del sten, der skal vendes i sagen. Der skal blandt andet afhøres en del vidner samt foretages nogle undersøgelser.

I drabssager er det desuden fast procedure at den sigtede mentalundersøges.