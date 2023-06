Drabssag fra Arsuk afgjort: Tiltalte skal seks år i anstalt for manddrab

Merete Lindstrøm Torsdag, 29. juni 2023 - 15:47

En ellers festlig aften blandt venner fik en forfærdelig afslutning i Arsuk i august 2022, da en mand mistede livet efter tumult og slagsmål.

Ifølge anklageskiftet har den 47-årige mand, der nu er dømt for drabet, slået forurettede i hovedet med en guitar. Derefter har han grebet fat i den 58-årige mand og smidt ham ned af trappen til huset, så manden landede på trappeafsatsen.

LÆS OGSÅ: Retssag om muligt drab: Ønsker tiltalt idømt 7 år i anstalt

Herefter har han endnu engang hevet fat i og smidt manden videre ned ad trappens nederste stykke, så han landede på grundfjeldet og derved brækkede nakken med døden til følge.

Kiggede ikke op

Det lignede en skyldbetynget mand, der to imod sin dom i Sermersooq kredsret torsdag. Mens dommeren læste afgørelsen op sad tiltalte med hovedet gemt i hænderne og græd lydløst.

Han har nægtet sig skyldig i drab.

Den dømte er blevet vurderet af retspsykiatrien, som mener at han er normalt begavet. Det fremgår også af hans personlige forhold, at han har eget hus, opsparing og arbejde. Han er pligtopfyldende og forsøger sig selv. Han har ikke tidligere overtrådt kriminalloven.

I forhold til foranstaltningen mener retten, at de personlige forhold samt andre formildende omstændigheder. For det første blev den dømte mand slået med knytnæve af offeret, før han slog med guitaren. Desuden forsøgte tiltalte at skaffe hjælp, da offeret lå for enden af trappen hårdt såret.

De formildende omstændigheder betyder, at to ud af tre dommer og domsmænd mener, at seks år i anstalt er passende.

Formildnende omstændigheder trækker ned

Den sidste af de tre påpeger, at den omstændighed, at offeret i forvejen havde brækket armen og dermed ikke kunne forsvare sig selv, samt at tiltalte har skubbet flere gange, selvom han vidste at trapperne endte i en klippe, hvor offeret kunne komme alvorligt til skade, burde udløse almindelig længde anstaltsanbringelse for manddrab på syv år.

Dermed ender domme på seks års ubetinget anstaltsanbringelse samt krav om betaling af sagsomkostningerne.

Både forsvar og anklager modtager dommen, som altså er helt afsluttet nu.