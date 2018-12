Drabsmand fra Strasbourg er skudt og dræbt

Ritzau Fredag, 14. december 2018 - 08:02

Den mistænkte drabsmand fra tirsdagens angreb i Strasbourg, Cherif Chekatt, er død.

Det bekræfter Frankrigs indenrigsminister, Christophe Castaner, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ministeren siger, at tre betjente på gaden stødte på en mand, de mente at kunne genkende som den mistænkte bag tirsdagens angreb.

Sådan forløb angrebet i Strasbourg Tre mennesker er døde, og 13 andre er såret, efter at den 29-årige Cherif Chekatt tirsdag aften åbnede ild på et julemarked i Strasbourg. Torsdag aften blev den mistænkte skudt og dræbt af politiet. Her er, hvad vi ved om angrebet: * Tirsdag omkring klokken 19.50 åbner en mand ild nær Place Kléber, hvor julemarkedet Christkindelsmärik bliver holdt. * Herefter løber han ned ad den lille, smalle gade Rue des Orfèvres, der er fyldt med butikker og caféer. Her åbner han ild, ligesom han når at åbne ild på den nærtliggende Rue des Grandes-Arcades, før han flygter over broen Pont du Corbeau. * I alt varer skyderiet i omkring ti minutter og finder sted på tværs af flere gader. I denne periode hører flere vidner gerningsmanden råbe "Allahu Akbar" (Gud er stor, red.). Andre vidner fortæller, at han også forsøger at angribe folk med en kniv. * Gerningsmanden møder en soldaterpatrulje under sin flugt, og der finder en skudveksling sted. En soldat bliver ramt af skud i hånden, mens gerningsmanden bliver skudt i armen. * En 45-årig thailandsk turist bliver ramt af skud i hovedet foran en restaurant og afgår ved døden. * Gerningsmanden flygter i en taxa i retning mod bydelen Neudorf og krydset Place de l'Étoile. * Taxachaufføren har siden fortalt politiet, at den mistænkte pralede med, at han havde dræbt folk, og at han havde en granat derhjemme. * Natten til onsdag bliver 350 sikkerhedsstyrker og flere helikoptere sat ind i jagten på gerningsmanden. Onsdag tilføres eftersøgningen yderligere 500 soldater. * Efter to dages menneskejagt bliver den mistænkte skudt og dræbt af politiet i Neudorf torsdag aften. * Siden tirsdag havde han angiveligt gemt sig på et lager i Plaine-des-Bouchers i kvarteret Meinau ikke langt fra bydelen Neudorf. Kilder: The Guardian, France 24, France Info.

Ifølge Castaner skød manden mod politiet, da de forsøgte at anholde ham.

- Politiet skød straks tilbage og neutraliserede manden, siger han.

Ifølge lokalavisen Les Dèrnieres Nouvelles d'Alsace åbnede Chekatt torsdag aften ild mod en politibil, inden han blev skudt.

Chekatt er ifølge avisen blevet nedkæmpet i Rue du Lazaret i bydelen Neudorf lige syd for Strasbourgs bymidte.

Det var en enhed fra specialstyrken BST, som deltog i aktionen med at nedkæmpe ham.

På sig havde Chekatt et skydevåben og en kniv. Han var mistænkt for at have dræbt tre personer og såret 13 på et julemarked i Strasbourg tirsdag aften.

Ifølge mediet France Info havde han siden tirsdag gemt sig på et lager i Plaine-des-Bouchers i kvarteret Meinau ikke langt fra bydelen Neudorf.

Over 700 politifolk har været sat ind i jagten på den mistænkte drabsmand.

Tidligere torsdag afspærrede politiet adskillige gader i Neudorf kun en kort køretur fra Strasbourgs bymidte.

Det var i denne bydel, at Cherif Chekatt kom i skudkamp med betjente, efter at han var trådt ud af en taxi tirsdag aften.

Politiet antog ved den lejlighed, at han var blevet ramt af et skud fra en betjent.

Indenrigsminister Christophe Castaner fortalte torsdag eftermiddag det franske senat, at politiet var gået i aktion på grundlag af et tip.

Torsdag aften kunne der høres skud i Strasbourg, og en helikopter hang over byen. Kort efter kom meldingen, at Chekatt var død.

En person, der kort efter angrebet tirsdag blev erklæret hjernedød, blev torsdag meldt som det tredje dødsoffer efter angrebet.

Chekatt var i forvejen særdeles kendt af politiet. Han havde en lang række domme for tyveri og vold bag sig både i Frankrig og Tyskland, der ligger ganske tæt på Strasbourg.

Han var født og opvokset i Strasbourg.

Fransk politi har tilbageholdt Cherif Chekatts forældre samt to af hans brødre.

Desuden er en tredje bror angiveligt blevet anholdt i Algeriet.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Den 29-årige Cherif Chekatt er mistænkt for at stå bag et angreb tirsdag aften i Strasbourg, hvor tre personer blev dræbt af skud, og adskillige blev såret.

Efterfølgende har politiet anholdt hans far og mor samt to af hans brødre.

Desuden er en femte person, som ikke er et familiemedlem, anholdt. Det oplyser anklagemyndigheden i Strasbourg til dpa.