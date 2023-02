Drabsforsøg: Landsretten stadfæster dom på fire år

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 15. februar 2023 - 14:20

En mand på 46 år fra Tasiilaq idømmes fire års anbringelse i anstalten den 14. februar. Det er Landsretten, der har stadfæstet Sermersooq Kredsrets dom fra oktober 2022.

Manden er nu dømt endegyldigt for drabsforsøg på sin tidligere samlever.

Det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Sagen kom for kredsretten i oktober, hvor dommen lød på fire års anbringelse i anstalten for drabsforsøg, som anklagemyndigheden krævede. Den tiltalte ankede dommen på stedet for at få en mildere dom, men erkendte at have begået vold mod kvinden i februar 2021 i Tasiilaq.

- Jeg er meget tilfreds med, at landsretten er nået frem til samme resultat som kredsretten. Det har hele tiden været anklagemyndighedens opfattelse, at gerningen var så grov og farlig, at tiltalte må have vidst, at kvinden kunne dø af at blive efterladt i den tilstand. Så jeg er tilfreds med, at både kredsretten og landsretten følger os i den opfattelse, udtaler anklager Mathilde Theilade Nyland.

Efterladt i kulden

Manden er dømt for at have udsat sin tidligere samlever for grov vold og efterladt hende i hjælpeløs tilstand i et skur, i 10 frostgrader.

Ifølge landsretten måtte tiltalte have vidst, at hans handlinger satte kvindens liv i fare, og derfor blev han fundet skyldig i drabsforsøg.

LÆS OGSÅ: Mand idømt fire års anstaltsanbringelse for at efterlade voldsoffer i sneen

Tiltalte har under hele sagen været tilbageholdt og har dermed afsonet et år i anstalten på nuværende tidspunkt. Efter dommen blev han kørt tilbage til anstalten, hvor han skal fortsætte sin afsoning.