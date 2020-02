Drab på radiovært: Livstid til to mænd

Ritzaus Bureau Tirsdag, 25. februar 2020 - 12:15

To mænd idømmes begge fængsel på livstid for drabet på radiovært og eksbandeleder Nedim Yasar.

Det har et nævningeting i Retten på Frederiksberg afgjort.

De to dømte har på stedet anket dommen til landsretten.

Det var et enigt nævningeting, der tidligere på dagen fandt den 25-årige Satudarah-rocker Alexander Findanis skyldig i at have affyret de dræbende skud.

Hans 26-årige barndomsven Martin Binni Svanberg blev ligeledes dømt for drab, da han kørte flugtbilen.

Anklager Jens Povlsen gik i sagen efter at få de to idømt livstid.

- Det er en iskold, brutal likvidering, sagde Jens Povlsen.

Forsvarerne argumenterede derimod for mildere straffe på henholdsvis fængsel i 14 år og 10-12 år.

De to mænd har under sagen nægtet sig skyldige.

Martin Binni Svanberg har dog indrømmet, at han kørte i sin bil med en kammerat i området på aftenen for drabet. Han ville dog ikke fortælle, hvem kammeraten var.

Retten fastslår dog tirsdag, at kammeraten var Alexander Findanis, og at det også er Findanis, man på overvågning kan se gå fra bilen hen mod området, hvor Nedim Yasar blev skudt.

Teleoplysninger, der har placeret de to dømtes telefoner i området, har også været et bevis i sagen. Desuden er flere vidner blevet afhørt i retten.

Alexander Findanis' forsvarer, Mai-Britt Thygesen, mener, at retten burde have taget mere højde for den manglende relation mellem Findanis og Nedim Yasar og det ukendte motiv for drabet.

- Min klient var naturligvis chokeret over at få en livstidsdom, og det er jeg også over, at det er den vej, man valgte at gå fra rettens side i dag, sagde Mai-Britt Thygesen efter retsmødet.

Nedim Yasar havde netop været til bogreception, da han blev skudt på Hejrevej i Københavns Norvestkvarter i november 2018. Bogen handlede om hans vej ind og ud af bandemiljøet.

Yasar stiftede i sin tid en lokal bande, Los Guerreros, der var støtte for rockergruppen Bandidos. Yasar selv var på et tidspunkt prøvemedlem i Bandidos, men i 2012 forlod han bandemiljøet via et exitprogram.

Det var udsigten til at blive far, der fik ham til at bryde med bandetilværelsen. I de sidste år af sit liv var han medvært på Radio24syv-programmet "Politiradio".

De to dømte skal også betale 45.000 kroner i godtgørelse til Nedim Yasars familie.