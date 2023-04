Drab i Sisimiut: 26-årig idømt forvaring på ubestemt tid

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 19. april 2023 - 12:24

En 26-årig mand er dømt til forvaring for drab og usømmelig omgang med lig af Qeqqata Kredsret tirsdag den 18. april.

Det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Drabet skete i marts sidste år, hvor en kvinde på 56 år blev fundet livløs ved en sti. Det var en tilfældig forbipasserende, der fandt liget af kvinden og alarmerede politiet om fundet. Kort tid efter blev den nu 26-årig mand anholdt af politiet.

LÆS OGSÅ: Kvinde fundet død - område afspærret

Ifølge Grønlands Politi viste undersøgelserne, at kvinden var blevet udsat for vold i et rygeskur i løbet af natten. Manden havde derefter kvalt kvinden, og trukket hende 10 til 15 meter gennem sneen, hvorefter den usømmelige omgang mod liget var sket.

- At vi nu står med et klart hændelsesforløb og en dømt gerningsmand skyldes i høj grad, at politiet straks iværksatte en effektiv og grundig efterforskning i samarbejde med blandt andre Nationalt Kriminalteknisk Center i Danmark. Det førte til, at gerningsmanden blev anholdt allerede to timer efter, at liget af kvinden blev fundet, og at han nu er dømt for forbrydelsen, udtaler anklager Gutti Harryson i forbindelse med dommen.

Anker afgørelse på stedet

Den tiltalte har anket dommen til frifindelse, og sagen skal derfor behandles på ny i Landsretten, oplyser Grønlands Politi.

I forbindelse med sagen er den 26-årig mand blevet mentalundersøgt, og Retslægerådet er kommet med en udtalelse. På baggrund af udtalelsen har anklagemyndigheden lagt en påstand om forvaring på tiltalte, som kredsretten har fulgt i denne sag.

Manden er ifølge politiet to gange tidligere dømt for vold, frihedsberøvelse og trusler.

- Efter min opfattelse hersker der altså ingen tvivl om, at vi har med en meget farlig mand at gøre, og derfor er jeg selvfølgelig også meget tilfreds med kredsrettens afgørelse i sagen, siger Gutti Harryson.

Manden blev desuden fundet skyldig i at have udsat to andre personer for vold samme aften, som drabet fandt sted.