DR2 viser ny dokumentar om Camp Century

Den forladte amerikanske militærbase Camp Century har været genstand for en del opmærksomhed de senere år, siden et forskningsstudie tilbage i 2016 viste, at radioaktivt spildevand, kemikalier og andet affald i basen kan udgøre en risiko for miljøet med tiden.

En ny tysk dokumentar sætter nu fokus på, hvad der sker med affaldet i den forladte base, når isen smelter på grund af klimaforandringerne.

Filmen hedder Camp Century - The Hidden City beneath the Ice, og den kan ses i aften på DR2 kl. 20.05.

Camp Century blev lukket i 1967, men den nye forskning pegede i 2016 på, at miljøfarligt affald fra basen på sigt vil dukke frem af isen.

Basen lå placeret 204 kilometer øst for Pituffik, og blev eteableret af USA tilbage i 1950'erne med det formål at opstille misiler under isen. Den plan blev dog senere skrottet og basen lukket.