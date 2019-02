DR fastholder: Alle stemmer er talt med

Walter Turnowsky Mandag, 25. februar 2019 - 09:47

Opdatering 10.00: Tele Post meddeler, at deres systemer har fungeret.

Alle korrekt afgivne stemmer på Julie og Nina er blevet talt med. Det fastslår DR's underholdningschef Jan Lagermand Lundme.

- Jeg har netop kontrolleret vores systemer endnu engang, og det hele har fungeret til UG. Alle stemmer, der er afgivet korrekt, er også blevet talt med, siger han til Sermitsiaq.AG.

Mange har oplevet, at bekræftelsen på deres stemmeafgivning er kommet meget sent. Det har skabt usikkerhed om, hvorvidt stemmen er blevet talt med eller ej.

Jan Lagermand Lundme forsikrer, at alle disse stemmer er talt med. Der er nemlig en god forklaring på, at det kan tage lang tid med at sende bekræftelsen.

- Når vi har Melodi Grand Prix, er der rigtig mange, der stemmer. For ikke at belaste systemet for meget og blokere det, så sender vi ikke løbende SMS-svar retur, men sender dem, når der er kapacitet i systemet. Og vi sender heller ikke midt om natten for ikke at vække folk med en SMS. Derfor vil nogle først have modtaget deres SMS næste formiddag.

Jan Lagermand Lundme er med på, at de sene bekræftelser kan skabe usikkerhed og frustrationer.

- Det er jo første gang, man kan stemme fra Grønland. Her i Danmark er seerne efterhånden vant til systemet, men i starten oplevede vi nogle af de samme reaktioner.

- Samtidigt kan jeg sige, at vi har fået rigtig mange stemmer fra Grønland – også til finalen.

Også hos Tele Post har man nu undersøgt sagen til bunds, og også i deres ende af systemet har alt fungeret som det skal.

Samtidigt forsvarer Jan Lagermand Lundme systemet, hvor seerstemmerne og juryen tæller med hver 50 procent. Julie og Nina vandt afstemningen blandt seerne, men landede kun på en tredjeplads hos juryen.

- Det viser i mine øjne, at systemet fungerer. For det er jo naturligt og glædeligt, når en sang får stor lokal opbakning, men det er jo ikke det der skal afgøre, om en sang vinder. Det skal være den bedste sang, der vinder, for vi vil jo helst sende den sang afsted, der har de bedste chancer ved Eurovision Song Contest.