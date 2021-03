D: Privat boligbyggeri sænker huslejepriserne

redaktionen Søndag, 14. marts 2021 - 10:33

– Den alvorlige boligmangel i Nuuk og andre store byer er et ganske almindeligt spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Vi ser i dag en efterspørgsel, som er alt, alt for stor i forhold til udbuddet, og denne skævhed i markedet betyder høje boligpriser og huslejer. Vi skal have de to ender til at mødes, og den eneste farbare vej er et øget boligbyggeri, uanset om det er privat eller offentligt finansieret, siger Demokraatits formand Jens-Frederik Nielsen til avisen Sermitsiaq.

En åben konflikt i valgkampene til Inatsisartut og kommunerne er den såkaldte Sermersooq-model, hvor kommunen lejer boliger til den høje markedspris hos private investorer, hvorefter boligerne til en lavere husleje bliver genudlejet til folk på ventelisten.

Aktuelt betyder ordningen, som Kommuneqarfik Sermersooq har anvendt siden 2015, at 416 familier i Nuuk har fået en bolig til en husleje, som de har råd til at betale, men samtidig dækker kommunen et underskud på 11 millioner kroner, som modellen medfører.

Selvstyret finder Sermersooq-modellen i strid med den kommunale lovgivning. Kommuneqarfik Sermersooq afviser anklagen. Sagen ligger for tiden hos Tilsynsrådet for de grønlandske kommuner.

