Doris: Erstat politikere med fagfolk

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 25. november 2019 - 08:18

I en Facebook-opdatering skriver Doris J. Jensen:

- Det meget vigtige arbejde i Forfatningskommissionen har i en årrække været et stridspunkt. Det kan vi komme væk fra, hvis folkevalgte politikere, der er medlemmer i Inatsisartut ikke er medlemmer i Forfatningskommissionen, og i stedet erstatte dem med fagfolk.

Sikre fokus

Doris J. Jensen vil gerne uddybe sin personlige holdning over for Sermitsiaq.AG.

- Der har altid været utilfredshed blandt borgerne om Forfatningskommissionen. Jeg tror, at det skyldes, at der sidder politikere i kommissionen. For at sikre fokus på det vigtige arbejde kunne man indsætte fagfolk for dermed at afmontere den evindelige kritik af kommissionens arbejde, siger Doris J. Jensen.

Personligt er hun ”stolt” over at sidde som formand for kommissionen.

Det ærgrer hende

- Det ærgrer mig imidlertid, at der diskuteres så meget andet end om selve forfatningsarbejdet, når det gælder Forfatningskommmissionen fastslår hun. Doris J. Jensen oplyser, at arbejdet i kommissionen går godt og at man er ved at etablere de arbejdsgrupper, der skal i gang med at udforme en forfatningstekst.

Det underlige i Doris J. Jensens udmelding er imidlertid, at det er partierne, der hver har indstillet to medlemmer til Forfatningskommissionen. Og her står det partierne frit for at indstille fagfolk, hvilket IA og Samarbejdspartiet eksempelvis har gjort.

Afslutningsvis skriver Doris J. Jensen i Facebook-opslaget følgende:

- De eneste, der kan ændre det (fagfolk versus politikere, red.) er Naalakkersuisut.

Seneste hede debatemne på de sociale medier var, da Sermitsia.AG kunne oplyse, at Naalakkersuisut ville tillade politikerne at få vederlag for deres arbejde i kommissionen, uanset at de fik løn som Inatsisartut-medlem i forvejen.

Nivi skiftede holdning

Det var på baggrund af et enigt formandskab i Forfatningskommissionen, der kom med forslaget om vederlag til Naalakkersuisut. Men pludselig trak den fungerende formand for Demokraterne Nivi Olsen sig fra opbakningen, da der var partilederrunde i Inatsisartut-salen. Dermed var flertallet væk og Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq måtte fjerne vederlagsbeslutningen fra Finansloven for 2020.