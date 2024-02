Doris med hård kritik af kendelse

Thomas Munk Veirum Fredag, 09. februar 2024 - 17:46

Tidligere i denne uge kunne vi på Sermitsiaq.AG fortælle, at Indenrigsafdelingen har henlagt en klagesag over tidligere borgmester i hovedstadskommunen, Charlotte Ludvigsen.

Indenrigsafdelingen vurderer, at eks-borgmesteren ikke pådrog kommunen et økonomisk tab i forbindelse med indgåelse af en fratrædelsesaftale med daværende kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen.

Klagen var i sin tid indgivet af Siumuts Inga Dora G. Markussen, og kendelsen huer bestemt ikke partifællen Doris J. Jensen.

I en pressemeddelelse kalder hun afgørelsen for helt skudt forbi:

Skudt helt forbi

- I sin yderste konsekvens betyder Indenrigsafdelingens passivitet, at borgmestre ikke længere kan gøres ansvarlige for deres handlinger i deres embede, skriver Doris J. Jensen og fortsætter:

- Indenrigsafdelingens forsøg på at lukke sagen er ikke alene skudt helt forbi, men mangler også bare nogenlunde juridisk belæg.

Klagesagen over den daværende borgmester handler om, at Kommuneqarfik Sermersooq to dage før indgåelse af fratrædelsesaftalen med Lars Møller-Sørensen modtog et advokatnotat, der anbefalede politianmeldelse af en aftale, som kommunaldirektøren havde været med til at indgå.

Selvstyrets Indenrigsafdeling har efter en undersøgelse valgt ikke at gå videre med klagesagen, fordi afdelingen ikke har kunnet klarlægge i hvilket omfang den daværende borgmester reelt var klar over indholdet af notatet, eller hvilken rådgivning hun modtog i sagen, inden hun indgik fratrædelsesaftalen.