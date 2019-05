Doris bliver formand for Forfatningskommissionen

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 01. maj 2019 - 11:34

Siumut har valgt Doris J. Jakobsen som formand for Forfatningskommissionen. Retten til at bestemme, hvem der sidder i formandsstolen tilfalder det største parti ved det seneste valg.

Doris J. Jakobsen ser dermed ud til at være taget til nåde efter hun sidste efterår valgte at forlade posten som naalakkersuisoq, fordi der havde været et overforbrug af det benzinkort, som Selvstyret havde udstyret hende med.

IA har serveretten med hensyn til at besætte næstformandsposten, og det blev Kuupik Kleist.

- Forfatningskommissionen er sammensat med et ønske om en politisk bredt repræsenteret kommission, hvor fagkundskab og kvalificeret viden om Grønland, det grønlandske folk, dets historie og kultur skal inddrages i arbejdet med at skrive forslaget til en forfatning, oplyser Naalakkersuisoq for Forfatningskommissionens arbejde, Vittus Qujaukitsoq i en meddelelse.

De syv medlemmer er:

Forkvinde: Doris J. Jakobsen, Siumut

Næstformand: Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit

Medlem: Nivi Olsen, Demokraatit

Medlem: Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq

Medlem: Bentiaraq Ottosen, Atassut

Medlem: Aleqa Hammond, Nunatta Qitornai

Medlem: Louis Sigurdsen, Suleqatigiissitsisut

Følgende er stedfortrædere:

Suinni L. Johansen, Siumut

Marianne Jensen, Inuit Ataqatigiit

Steen Lynge, Demokraatit

Dorthe Zeeb Kristiansen, Partii Naleraq

PanínguaK M. Kruse, Atassut

Ole Aggu Markussen, Nunatta Qitornai

Anita Hoffer, Suleqatigiissitsisut

- Det glæder mig, at Forfatningskommissionen nu kan komme i arbejdstøjet. Dette er et arbejde for fremtidens Grønland. Forfatningskommissionens opgave er, at udarbejde en betænkning indeholdende et forslag til en forfatning, der kan gælde for et kommende selvstændigt Grønland. Det vil være Inatsisartut, som efter afslutningen af kommissionsarbejdet tager stilling til betænkningens og lovforslagets videre behandling, herunder om forfatningsudkastet skal til folkeafstemning samt omfang og karakteren af en folkelig debat af betænkning og forfatningsudkast, siger Vittus Qujaukitsoq.