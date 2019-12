Doping: Rusland udelukket fra sport i fire år

Ritzau Mandag, 09. december 2019 - 07:38

Opdateret kl 8.05

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) udelukker Rusland fra internationale sportsbegivenheder i fire år. Det skriver flere internationale nyhedsbureauer mandag.

Dermed går Rusland som nation glip af blandt andet OL i 2020 samt vinter-OL i 2022.

Russiske atleter, der kan bevise deres uskyld - blandt ved ikke at have været en del af dopingprogrammet, må deltage i store idrætsevents som OL. Men de skal konkurrere under neutralt flag.

Wada oplyser ifølge mediet Inside The Games, at beslutningen blev enstemmigt vedtaget.

Til AFP er der kommet en kort kommentar fra en talsmand fra Wada.

- Den fulde liste af anbefalinger er blevet enstemmigt vedtaget, fortæller talsmanden.

En ekspertkomité under Wada er kommet med en lang række anbefalinger til måder, hvorpå man kan straffe Rusland for dopingfusk.

Anbefalingerne sker, på baggrund af at Rusland i en årrække har set stort på antidopingreglerne og har manipuleret med udleverede antidopingdata, inden dataene blev overdraget til Wada.

Ifølge The New York Times er Rusland også udelukket fra at afholde eller byde på værtskaber for kommende sportskonkurrencer i den fireårige periode.

Rusland kan heller ikke deltage i store internationale sportsbegivenheder - som eksempelvis VM i fodbold i 2022.

Udelukkelsen gælder dog ikke EM i fodbold til næste sommer, hvor Rusland både er vært og selv deltager.

Rusland kan appellere sagen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS). Det skal ske inden for 21 dage, skriver The New York Times.